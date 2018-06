Paolo Guerrero: El post de la hinchada uruguaya que aplaude al 'Depredador' y se burla de Chile [FOTOS]

Luego que el Tribunal Federal Suizo aceptó la medida cautelar que permite Paolo Guerrero jugar el Mundial Rusia 2018, varias páginas de Facebook explotaron en alegría, una de ellas fue MOMO Uruguay.



MOMO Uruguay siempre acompañó y apoyó a la s elección peruana en las Eliminatorias Rusia 2018, aunque la página pertenece a seguidores charrúas, siempre ha existido camaradería entre los hinchas de la 'Blanquirroja' y la 'Celeste', y esta vez no fue la excepción con un detalle: Chile no va al Mundial.



MOMO Uruguay destacó a todos los jugadores latinoamericanos que estarán en Rusia 2018- entre ellos Paolo Guerrero- sin embargo mencionó que Chile no iría a Rusia 2018 con una imagen de Arturo Vidal.



"Faltan muy pocos días (tú no con la imagen de Arturo Vidal) para empezar el Mundial", puso la imagen MOMO Uruguay en su página de Facebook.

Hinchas uruguayos se burlan de Chile. (Fotos: Facebook/Trome) Hinchas uruguayos se burlan de Chile. (Fotos: Facebook/Trome)

La decisión del Tribunal Federal Suizo sobre el caso de Paolo Guerrero se hizo pública muy poco después de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) anunciase que no se oponía a la petición de suspensión cautelar del capitán de la selección peruana.



El argumento que ha mantenido Paolo Guerrero a lo largo de los meses es que el dopaje fue totalmente accidental y ocurrió al ingerir un té que contenía restos de un mate de coca, lo que hizo que se detectara en su organismo la benzoilecgonina, principal metabolito de esa planta.



El Tribunal agregó que se ha tomado en cuenta la urgencia de emitir una decisión en vista de que la lista definitiva de los jugadores peruanos seleccionados debe presentarse a la FIFA el próximo lunes a más tardar.



Paolo Guerrero se unió a sus compañeros en Suiza para jugar los partidos amistosos de Arabia Saudita y Suecia, respectivamente, para luego partir a Rusia 2018 donde la selección peruana debuta contra Dinamarca el 16 de junio en Saransk.

