Paolo Guerrero: PPK lo defendió con esta teoría y calificó la situación como "terrible"

El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, retornó al Perú de su gira por Argentina, y de inmediato mostró su postura sobre el caso de supuesto doping del delantero Paolo Guerrero.



"Tenemos que ver los hechos y nadie sabe cuales son salvo los entendidos. Todos en Lima toman un antihistamínico por el clima horrible que hay en el invierno. Quizás tomó un antihistamínico y sería injusto que lo castiguen por eso. Ojalá los hecho sean favorables y pueda jugar. Me parece terrible esto", dijo PPK tras la consulta sobre la situación de Paolo Guerrero en declaraciones a RPP.



Paolo Guerrero fue suspendido por 30 días y no podrá estar en los partidos de repechaje Perú vs Nueva Zelanda, tras un resultado analítico adverso luego del control antidoping del partido ante Argentina.



Paolo Guerrero no podrá competir oficialmente ni con Flamengo y tampoco con la selección peruana por ese tiempo. Luego de los descargos y apelaciones respectivas por parte de la Federación Peruana de Fútbol y el propio jugador, el Comité de Disciplina de la FIFA determinará una sanción final.

