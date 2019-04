Paolo Guerrero recibió una dura falta de Aldair Fuentes, pero el árbitro no cobró en el Alianza Lima vs Internacional

Alianza Lima vs Internacional. Al inicio del primer tiempo, Paolo Guerrero tuvo un pequeño encontrón con Aldair Fuentes en el encuentro por el Grupo A de la Copa Libertadores.



Corría el minuto 5 del primer tiempo cuando Paolo Guerrero fue a disputar un balón con Aldair Fuentes, sin embargo, el defensa de Alianza Lima logró golpear en la pierna al delantero.



Paolo Guerrero se quejó ante el árbitro, pero el juez principal consideró que no era falta en el Alianza Lima vs Internacional por la Copa Libertadores.



Puedes ver todas las incidencias en el Alianza Lima vs Internacional por el Grupo A de la Copa Libertadores, AQUÍ.

Fuentes barrió a Paolo Guerrero. (Video: Fox Sports 3)