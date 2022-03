Ricardo Gareca pudo tener el encuentro que estuvo esperando toda la semana. Paolo Guerrero regresó a la Videna para continuar la recuperación de su rodilla derecha y aprovechó para aclarar su situación con el ‘Tigre’, quien le habría explicado su situación en la próxima convocatoria para las Eliminatorias Qatar 2022.

Paolo Guerrero llegó pasadas las once de la mañana a la Videna, junto a su terapista particular, el argentino Rodrigo Araya, rápidamente se cambió y se puso la ropa de entrenamiento. Todos en la vena se ilusionaron pensando que el ‘Depredador’ sería incluido algunos minutos en el partido de práctica que jugaría la Sub 20 junto a Yoshimar Yotún ante Sport Coopsol.

La ilusión duró poco tiempo pues el goleador se dirigió al departamento de fisioterapia, para retomar los trabajos para fortalecer la zona alrededor de su rodilla derecha. El delantero no estaba en condiciones de participar de este encuentro, lo mismo que Jefferson Farfán, quien también estaba en la Videna.

Yoshimar Yotún este sábado en la Videna tuvo actividad una realidad distinta a la de Guerrero y Farfán (Foto: @instagram)

‘Foquita’ madrugó en la VIDENA

La ‘Foquita’ estaba en el predio de la Federación Peruana de Fútbol, desde las 8 de la mañana, y tampoco pudo ser tomado en cuenta ni siquiera algunos minutos en el amistoso preparado por Ricardo Gareca, para darle ritmo de competencia a Yoshimar Yotún.

Se conoció que el DT desea contar con ambos futbolistas para enfrentar a Uruguay y Paraguay, pero el tiempo ha sido un factor que ha jugado en contra de ambos referentes de la ‘Blanquirroja’ quienes ni siquiera han podido realizar una práctica de fútbol a 18 días del vita encuentro.

Néstor Bonillo regresó y entregó informe

Ricardo Gareca también pudo contar este sábado con la presencia de Néstor Bonillo, quien regresó de Europa y pudo darle un panorama de la realidad de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán de cara a la convocatoria del próximo viernes, donde ambos jugadores quedarían excluidos, como sucedió en la pasada fecha doble ante Colombia y Ecuador.

El preparador físico y Ricardo Gareca observaron el duelo en el que Yoshimar Yotún pudo jugar 90 minutos, en la derrota 2-1 ante Sport Coopsol, y que ha servido para que el jugador simule un ritmo de competencia, debido a que se encuentra sin equipo y permanecería así hasta después de la fecha doble de Eliminatorias Qatar 2022.

Jefferson Farfán ta poco pudo formar parte de amistoso (Foto: Getty Images)

Selección peruana ¿A qué delanteros llamará ante Uruguay?

Este viernes se pudo conocer que Ricardo Gareca envió las cartas a los diferentes clubes del extranjero donde se pudo conocer que el DT reservó a dos delanteros extranjeros como Santiago Ormeño (León de México) y Raúl Ruidíaz (Seattle Sounders).

Sin embargo, fuentes de Trome en la VIDENA pudieron confirmar que Gianluca Lapadula, Alex Valera y Santiago Ormeño serán los ‘nueves’ convocados por el seleccionador este viernes.