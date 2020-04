Las posibilidades para Edinson Cavani se ampliaron en Sudamericana tras las declaraciones de su hermano y representante, quien aseguró que tres grandes de Brasil, entre ellos Inter de Porto Alegre, de Paolo Guerrero, quien hoy respira más tranquilo al saber que el ‘Gladiador’ tiene asegurada supermanencia en Europa y de volver a este continente hay un club que lo seduce más que ninguno.

Boca Juniors se convertía en una opción para Edinson Cavani, al Igual que Inter de de Porto Alegre . sin embargo en la sultimas hora ssu representante y hermano estuvo en Paris, gestionanando la salida del jugador quien al parecer tiene todo resuelto con Atlético Madrid.

La prensa de Brasil hablaba de una posibilidad de Edinson Cavani en el Inter de Porto Alegre, sin embargo esta vendría con la salida de Paolo Guerrero, debido a que la institución no tendría presupuesto para tener a ambos jugadores en la plantilla al mismo tiempo.





En tanto, Cristian ‘Cebolla’ Rodríguez, ex compañero del 'Matador’ en la selección uruguaya, señaló qué hay un equipo en Sudamérica por el cual podría dejar Europa. “Yo lo único que te puedo decir es que si viene para estos lados es para jugar en Peñarol conmigo. Después, que digan lo que quieran. Si no pregúntenle a él. Tengo la autorización de Edi para decirlo. Llamalo y preguntá. Él va a venir a Peñarol y no digo más nada porque después están todos puteándome en las redes”, aseguró el volante para el programa ‘Locos Por El Fútbol’.

Edinson Cavani cumple contrato con el PSG en junio del 2020 y no es intensión del uruguayo renovar con los parisinos, luego del trato que recibió tras la llegada de Neymar.