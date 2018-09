Paolo Guerrero salió furioso tras diligencia en el Swissotel y gritó por su inocencia |VIDEO |FOTOS

Paolo Guerrero desahogó toda la impotencia por no poder jugar junto a sus compañeros de la selección peruana , tras la diligencia que realizó en el Swissotel en San Isidro, lugar donde se contaminó y posteriormente dio positivo en una prueba de antidopaje.



El ídolo de la selección peruana mostró su enojo a la salida del lugar debido a que recordó que nunca apoyaron su posición ante el TAS."Me siento indignado de estar aquí, porque ellos mienten. Lo bueno es que el fiscal ha tomando nota de cómo están distribuidas las salas y todos eso lo vamos a mandar a Suiza. A veces mortificado por que el fiscal me ha hecho una cantidad de preguntas cuando el caso esta claro", dijo enfurecido Paolo Guerrero.



"Me siento mal porque no puedo realizar mi profesión. Me indigna porque ellos mienten aquí en la zona de los jugadores se podía meter comida y comprar bebidas alcohólicas. Había protocolo que nunca se cumplió. Encima estando en mi país nunca me ayudaron Nunca me ayudaron, pero cuando vino la WADA ahí si jugaron en mi contra. Esto es injusto y peleo por mi inocencia",agregó Paolo Guerrero quien pudo jugar el mundial de Rusia 2018 tras una medida cautelar



Paolo Guerrero realizó diligencia en el Swissotel.

Paolo Guerrero demandó al hotel y como parte de las diligencias se encuentra con el fiscal José Federico Chipana Llanos, encargado de la primera fiscalía provincial penal de San Isidro. "Todo esto será presentado ante el Tribunal Suizo. Lo que hemos venido a hacer es demostrar que lo que se dijo es falso" dijo Julio García, abogado de goleador de la selección peruana.





Paolo Guerrero se molestó tras diligencia en el Swissotel.

Asimismo, el capitán de la selección peruan aseguró estar pensado en volver para la Copa América. "El profesor quiere que me siga preparando y sabe que soy un profesional. Es feo estar entrenado solo, no puedo ir a ningún lugar. Mi voluntad es estar con la selección", agregó Paolo Guerrero.