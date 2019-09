Paolo Guerrero: Así terminó la historia con el jugador que no le quiso cambiar su camiseta | VIDEO | FOTOS  

Paolo Guerrero se convirtió en tendencia la tarde del domingo luego que su ex compañero en Flamengo, Márcio Araújo, volante de Chapecoense, se negara a cambiar su camiseta con el 'Depredador', una broma que ambos jugadores explicaron en el túnel del estadio túnel del estadio Beira-Rio tras la victoria de Inter de Porto Alegre por el Brasileirao .



Paolo Guerrero y Márcio Araújo compartieron camerinos durante dos temperadas en el Flamengo. Ambos acordaron tras el partido en el Beira-Rio que cambiaría sus camisetas y el delantero nacional no dudó en sacarse la casaquilla mientras que su ex compañero se hizo el desentendido. Las imágenes se volvieron tendencia en las redes sociales.



Esta no sería la primera vez que Márcio Araújo hace este tipo de broma, pues le confesó al portal de Globoesporte.com que tuvo un gesto parecido con Éder Luís, con su excompañero y ahora jugador del Palmeiras.



Paolo Guerrrero y brasileño Márcio explicaron broma que fue viral en redes sociales

Paolo Guerrero no pudo contener la risa cuando el jugador de Chapecoense resumió que no le quiso dar su casaquilla. “No me quería dar la camiseta”, a lo que Araújo reconoció: “Es cierto, no quería (risas)”.