Claudio Pizarro ha anunciado su partido despedida para el 24 de setiembre, donde el ‘Bombardero’ vestirá las casaquillas de Bayern Múnich y de Werder Bremen. En medio de esta fiesta que congrega a los amigos del embajador del cuadro bávaro, el padre del goleador aprovechó para aclarar como quedó la relación de su hijo con Paolo Guerrero y su familia.

El exmarino y exdirigente deportivo reconoció sentirse orgulloso de la carrera del ‘Bombardero’ en Europa, sin embargo, lamentó cómo se le trató en la selección peruana. “A Claudio le ganó el tiempo en la selección peruana. Cuando se hizo un equipo fortalecido, ya estaba con otra edad. Paolo Guerrero y Jefferson Farfán ya estaban consolidados y lo desplazaron, es lo natural. Claudio hizo bastante por la selección ”, dijo para el programa ‘Fútbol Como Cancha’.

El padre de Claudio Pizarro no olvida la forma en la que el entorno del ‘Depredador’ se comportó durante su caso de dopaje, lo que terminaría marcando esta relación. “ Claudio le dio mucho apoyo a Paolo Guerrero y fue importante para él, pese a que su familia tuvo críticas en contra después. Claudio nunca va a querer algo malo para él ”, comentó para RPP.

Claudio Pizarro ¿Tendrá despedida en Perú?

Don Claudio Pizarro Dávila dijo desconocer si existe una iniciativa para que esta despedida en Alemania se repita en su patria. “ No sé si habrá un partido de despedida para Claudio en Perú. De darse, podría ser a fin de año o en enero, pero no he escuchado si se está planeando algo ”, comentó.

Para el padre del ‘Bombardero’ una gestión de este tipo debería gestionarse entre dos instituciones claves. “ Ya sea la FPF o Alianza Lima tendrán que ver si es importante para ellos hacerle o no una despedida a Claudio. Dependerá de ellos y yo creo que Claudio estaría contento con eso ”, señaló.

Claudio y su comentada visita en Barcelona

Asimismo, el progenitor del embajador de Bayern Múnich explicó cómo se dio la comentada visita de su hijo a la selección peruana en Barcelona. “ Claudio quedó conmigo para ir al partido de Perú en Barcelona y el tema de que él entrara a la concentración nació de los mismos jugadores que lo invitaron para compartir un momento, no fue una idea de Claudio ”, reveló.

Para el jefe del clan Pizarro, las críticas de los hinchas de la ‘Blanquirroja’ a su hijo son injustificadas. “Hay gente que critica a Claudio por la selección peruana pero no hace un análisis objetivo. En su tiempo, el fútbol peruano estaba en crecimiento, casi no había jugadores afuera. El tiempo le ganó a Claudio”, finalizó.

