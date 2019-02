Paulo Dybala: Esta es la increíble colección de camisetas que guarda en su armario |VIDEO |FOTOS

Paulo Dybala , la estrella del a Juventus , es uno de los jugadores bianconeros, después de Cristiano Ronaldo , que más camisetas cambia a pedido de sus rivales de turno. El argentino ha compartido desde su cuenta en Instagram su impresionante colección de camisetas de fútbol



"Me tomó mucho tiempo llegar a mi colección de camisetas de fútbol" dijo Paulo Dybala para acompañar en la fotografía donde muestra parte de las casaquillas que acumuló en su corta carrera en Instituto de Córdoba, Palermo y Juventus.



"También guardo muchas playeras que he cambiado con amigos cuando los enfrento o compañeros de la selección a quienes he enfrentado. Estas las voy a mostrar juntas. La de Cristiano Ronaldo y la de Lionel Messi", son algunas de las palabras del delantero bianconero en un video promocional.



Paulo Dybala enseña uno de sus rincones más privados.

Dentro de la vasta colección de Paulo Dybala, sobresale la playera de visitante de "Las Águilas" de América de México, así como también sedas de la selección de Colombia. "No sé, no quiero decir un número exacto porque no sé bien, pero como 350, todas tienen un significado especial", expresó Paulo en la entrevista que tiene casi un millón de "me gusta" y más de 5,000 comentarios.