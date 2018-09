Pedro Eloy: Su canal lo 'trolea' por hacer una "pregunta corta" a entrenador de Holanda en entrevista [VIDEO]

En la previa del Perú vs Holanda en Ámsterdam, el periodista deportivo Pedro Eloy conversó con el DT de la 'Naranja Mecánica', Ronald Koeman, con el que protagonizó divertido momento que se hizo viral en las redes sociales. ¿Qué pasó?



"Maestro, me piden cortar. ¿Le puedo hacer preguntas rapidísimas?", propuso Pedro Eloy al estratega, quien aceptó con cordialidad. Sin embargo, lo que pasó después quedará para la anécdota.



Cuando todos pensaban que Pedro Eloy haría un 'ping-pong' con Ronald Koeman para cerrar la nota, el hombre de prensa le empezó a recordar todas las veces que Holanda fue subcampeona del mundo, una escena que no pasó desapercibida por su canal.

Video: Entrevista de Pedro Eloy

Movistar Deportes editó su entrevista y le puso un reloj para resaltar todo el tiempo que se demoró en su "pregunta rápida" a Ronald Koeman. Al final duró 27 segundos.



"No sé (risas)", respondió el estratega holandés. Sin duda, una pintoresca escena que te sacará alguna carcajada.