Pedro Gallese tuvo un buen 2021. El arquero de la selección peruana mantuvo un buen nivel con la Blanquirroja y en Orlando City, club donde milita desde hace ya varias temporadas. En ambos sitios fue titular indiscutible, lo que lleva a que pueda tener ofertas de otros equipos.

Los rumores desde Argentina, indican que Pedro Gallese es posibilidad en Boca Juniors, club al cual ya fue vinculado la temporada 2018. Luego de finalizar la MLS, el arquero llegó a Lima para pasar las fiestas de fin de año y declaró ante la prensa.

“Contento que un equipo como Boca siempre se interese en mi trabajo pero hay que ver con calma. En Orlando City me han pedido me quede. He tenido dos buenos años, llegué y el equipo clasificó a los play off, pero quiero llegar a la final o ser campeón con Orlando”.

El 2021 fueron varios los peruanos que salieron campeones. Sergio Peña, Alexander Callens y Anderson Santamaría algunos de ellos. Pedro los destacó: “Estamos dejando el nombre de Perú en alto, los compañeros están dejando todo de sí. Es un orgullo peruano y ojalá que sigamos así”.

Con respecto a la selección peruana, el arquero indicó: “La ilusión como siempre es, clasificar. Hemos terminado bien el año, no lo comenzamos bien pero estamos en una posición para seguir peleando. Serán partidos duros”.

El equipo dirigido por Ricardo Gareca enfrentará a Colombia el 27 de enero por las Eliminatorias. Antes del duelo ante los cafeteros, Perú enfrentará a Panamá y Jamaica en partidos amistosos.