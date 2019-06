Pedro Gallese en el once ideal de fase de grupos de Copa América: ESPN y sus razones para elegirlo [VIDEO]

La elección de Pedro Gallese para conformar el once ideal de la fase de grupos de Copa América ha dado mucho que hablar, sobre todo en redes sociales, donde la cadena "ESPN Datos" hizo la publicación.



Como se sabe, Pedro Gallese tuvo un desafortunado partido ante Brasil, donde cometió un 'blooper' y terminó recibiendo 5 goles (6 en total en lo que va del certamen). Dicha actuación fue el más bajo que tuvo con la 'bicolor', pero para "ESPN Datos" eso no significa su descarte en su once ideal.



Para "ESPN Datos", la designación se basó "en números y estadísticas en último partido puesto por puesto". Es decir, en el caso de Pedro Gallese, del choque con Brasil, donde hizo 10 atajadas y tapó un penal. Números, seguramente, superiores al resto de porteros.

Once ideal de "ESPN Datos": Pedro Gallese (Perú), Khoukhi (Qatar), Thiago Silva (Brasil), Diego Godín (Uruguay), James Rodríguez (Colombia), Charles Aránguiz (Chile), Nicolás Lodeiro (Uruguay), Everton (Brasil), Coutinho (Brasil), Luis Suárez (Uruguay) y Alexis Sánchez (Chile).

Pedro Gallese, mejor arquero de fase de grupos según ESPN