Pablo Bengoechea se refirió al ampay de Pedro Gallese y reveló conversación privada

No es ajeno a los temas mediáticos. Las imágenes de Pedro Gallese saliendo de un hotel con una mujer que no era su esposa y la ruptura de su matrimonio de forma pública, son temas que Pablo Bengoechea no pudo evitar y que reconoció ya los trataron en la interna del club.

“Hay muchos futbolistas que juegan con problemas y ustedes no se enteran. A veces es mediático y a veces no”, dijo Pablo Bengoechea en conferencia de prensa.

“Sí, nos enteramos”, agregó el técnico blanquiazul, “lo hablamos del portón para adentro y yo no soy nadie para juzgar a nadie. Soy el técnico de Alianza Lima y analizo lo deportivo y si hay cosas que perjudican a todo el grupo intentamos solucionarlo. El problema mediático, no lo juzgo”, señaló.

Eso sí, el entrenador reconoció que el ‘ampay’ de Pedro Gallese “lo tratamos en la mañana y del portón para adentro”.

Pedro Gallese ampayado con otra mujer en hotel (TROME)