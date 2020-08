Pedro García se mostró indignado en el programa ‘Al Ángulo’ de Movistar Deportes al referirse sobre el presente de Lionel Messi, quien quiere dejar Barcelona para fichar por Manchester City. Mira el video y entérate de lo que dijo.

Como se sabe, medios internacionales señalan que Manchester City tendrá que desembolsar una millonaria cifra (se habla de 700 millones de euros) para fichar a Lionel Messi. Este escenario tiene incómodo a Pedro García y explicó las razones.

“La gente no tiene camas, no tiene balones de oxígeno, no hay médicos en muchas partes del mundo... hay mucha agente que fallece por falta de recursos y sería una grosería al mundo que el fútbol pague 700 millones por un futbolista. Así sea Messi. Ojalá no pase. Porque el mensaje sería pésimo para la raza humana”, señaló Pedro García.

Al menos en nuestro país, ya son 647 mil 166 infectados con coronavirus y 28 mil 788 fallecidos por esta causa. Los hospitales están abarrotados y las cifras siguen en aumento. La crisis no tiene cuándo parar.

Pedro García indignado con millonaria cifra que quieren pagar por Messi en pandemia (Movistar)