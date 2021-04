Pedro García llegó de elogios a Jefferson Farfán por su gran estreno con Alianza Lima frente a Deportivo Municipal por la jornada 2 (pendiente) de Liga 1. El delantero de 36 años entró en los últimos 33 minutos y marcó el gol del triunfo para los ‘blanquiazules’. Mira los videos.

“Farfán tuvo una y la cambió por gol, eso es jerarquía. Eso es algo que hablábamos: si él entraba y tenía alguna, la metía. No depende del físico”, señaló Pedro García en el programa ‘Al Ángulo’ de Movistar Deportes.

Por otro lado, resaltó la gran reacción del equipo cuando tenía todo en contra. “El otro día(ante Cusco FC) Alianza tuvo la posibilidad de levantar dos veces un marcador en contra. Hoy (ayer) pudo ganar con 10”.

“Algún maleado podrá decir: no, eran 11 más el árbitro. Porque ese penal era penal y no se lo cobraron. No sé si alguien puede decir que no fue penal”, cerró el periodista deportivo sobre la polémica por penal no cobrado a Deportivo Municipal en el Gallardo.

