Pedro García se vio muy emocionado por la victoria de Perú frente a Ecuador en el Estadio Rodrigo Paz Delgado por la jornada 8 de las Eliminatorias Qatar 2022. El periodista deportivo, enviado especial a Quito, lanzó singular comentario durante enlace en vivo para Movistar Deportes. Mira el video. ¡Tremendo!

“¿Qué se come en Quito después de un triunfo peruano, Pedro?”, le preguntó Gino Bonatti (narrador), sin imaginar lo que este le respondería.

“Mira (risas), te digo la verdad, no he almorzado porque vine temprano. Pero hoy he desayuno huevos, que sostienen”, respondió sarcástico Pedro García haciendo algunas señales para graficar el momento.

Y es que Perú tuvo mucha ‘garra’ y ‘huevos’ en los últimos minutos en Quito para mantener el resultado y conseguir su primera victoria en el certamen de selecciones.

“Ahora comeré alguna cosa. Algo que acompañe este momento feliz”, agregó segundos después el reportero del canal oficial de la selección peruana en Eliminatorias Qatar 2022.

Pedro García sarcástico desde Quito tras victoria de Perú: "Hoy desayuné huevos, para sostener".

