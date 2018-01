La fe mueve montañas. En Universitario cada día sale un nombre nuevo que se va, pero el DT Pedro Troglio dibuja una sonrisa al mal momento. “La ‘U’ sigue siendo Disneylandia, con muchos juegos que no están en su lugar. Estar en un club grande es muy lindo, pero también me parece exagerado las cosas que le pasaron. No es normal”, comentó.



En medio de tantos problemas espera un milagro para que una de sus figuras continúe en el 2018. “No descarto que Alberto Rodríguez siga en la ‘U’. Cuando lo vea entrenando en el Junior de Colombia, recién me resignaré. Estoy a la espera de cómo finalice todo y mientras no se anuncie de manera oficial, seguiré con el sueño de contar con él”, aseguró.



Otro tema a tocar es la presencia de juveniles en el primer equipo. “Estoy muy contento por la manera en que se han integrado y la forma de trabajo. La ilusión es que nos den una mano en este año complicado que vamos a tener”, pronosticó.

DATAZOS

* El panameño Alberto Quintero se sumaría el lunes a la pretemporada.

* La ‘U’ deberá pagar una cuota al Guaira de Venezuela por el préstamo de Arquímedes Figuera.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.