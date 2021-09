Los hinchas de la selección de Brasil y del mundo entero se pusieron en estado de alerta, luego de conocerse que una de las máximas estrellas del balompié, Edson Arantes do Nascimento “Pelé”, fue sometido a una delicada operación en el colon en el Hospital Albert Einstein de Sao Paulo luego que el campeón mundial llegara solo a realizarse exámenes de rutina.

La gloria del fútbol y embajador de la FIFA, de 80 años, había quedado con algunas dificultades para movilizarse después de su operación a la cadera, parecía recuperarse luego que se compartieran algunas fotos del exjugador recibiendo una dosis de la vacuna contra el coronavirus en su residencia en Brasil.

Pero el panorama cambió por completo para Pelé, cuando el pasado 31 de agosto acudió a un hospital para realizar su control periódico que había postergada hasta después que quedara inmunizado contra la COVID-19, pero lo que pareció una visita de rutina se volvió algo mucho más serio.

Pelé supera con éxito operación al colon

Este lunes la prensa de Brasil ha dado cuenta que “O Rei” ha permanecido seis días internado por orden de los especialistas que intervinieron quirúrgicamente al exjugador para extirparle el tumor, según versiones de CNN Brasil. El material extraído ha sido llevado a un laboratorio para ser analizado y descartar que este sea de tipo canceroso.

Pele fue operado de un tumor en Hospital de Sao Paulo (video: CNN)

El Hospital Albert Einstein aún no ha dado un reporte oficial, pero el representante comercial de Pelé, Joe Fraga, aseguró que ya no existe motivo de preocupación. “Batería completa de pruebas/escáneres/colonoscopia/sangre, etc.”, escribió en un mensaje en sus redes sociales.

La prensa brasileña hace guardia en la puerta del hospital ala espera de nuevas informaciones sobre el estado de ‘O Rei’ que ya lleva una semana al cuidado del cuerpo médico que estaría dando el alta al astro del fútbol mundial este martes.

Pelé y su historial médico

En 2019 fue el último episodio complicado para la salud de Pelé, cuando en París se le detectó un cálculo renal y tuvo que ser trasladado a Brasil y ser intervenido quirúrgicamente. En el 2014 tuvo que someterse a diálisis en el riñón izquierdo, debido a una complicación tras una infección urinaria. También sufrió una operación de cadera y columna en el 2012.