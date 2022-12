Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé, murió este 29 de diciembre de 2022 a la edad de 82 años y los fanáticos del fútbol, lejos de llorar la partida del ‘O Rei’ indiscutible de este deporte, lo recuerdan por el amor incondicional que sentía hacia el balón, el mismo que inmortalizó en un interesante documental grabado a principios de la década de 1980 y dirigido especialmente a los niños que desearan iniciarse en el balompié.

En el ocaso de su carrera después de fichar por el New York Cosmos, Pelé se unió a los talleres de fútbol, una iniciativa realizada por Pepsi-Cola Company para crear escuelas que enseñaran este deporte por todo el mundo. Durante este período participó con el entrenador brasileño Júlio Mazzei -artífice de su llegada a la Northe American Soccer League- en un video llamado “Pelé: The Master and His Method”, el cual ganó 11 premios internacionales.

En los 60 minutos de duración del curso en video (cuyo título traducido al español fue ‘Pelé: el maestro y su método’, el brasileño enseña el método más comprensivo para jugar al fútbol, cubriendo los entrenamientos y el acondicionamiento físico para convertirse en uno de los más grandes exponentes de dicho deporte como él. Asimismo, se muestran escenas en las que aparece jugando en varios partidos profesionales y practicando con los niños.

SINOPSIS DE “PELÉ: THE MASTER AND HIS METHOD”

Pelé revela las extraordinarias habilidades que lo impulsaron a la inmortalidad del fútbol y las demuestra de una inspiradora y emocionante manera. Malabares con el balón, regates, control de la pelota, pases, tiros, remates de cabeza: todo eso y más, junto con su perspectiva sobre la portería, los penaltis, los tiros libres y el acondicionamiento del partido. El brasileño habla sobre sus técnicas de entrenamiento, su énfasis en la práctica y su “sensación” del juego dándole un vistazo a los primeros días de la carrera de Pele en el fútbol.

