EL MUNDO FUTBOLÍSTICO LLORA LA PARTIDA DE PELÉ. Edson Arantes do Nascimiento o más conocido como Pelé, falleció este jueves 29 de diciembre a los 82 años tras múltiples complicaciones médicas que venía arrastrando hace algunos años.

Luego que la lamentable noticia fuera confirmada por su hija Kelly Nascimento, figuras como Cristiano Ronaldo recurrieron a sus redes sociales para despedirse del quien es considerado el “Rey del fútbol”.

“Mi más sentido pésame a todo Brasil, y en particular a la familia de Edson Arantes do Nascimento. Un mero “adiós” al eterno Rey Pelé nunca será suficiente para expresar el dolor que actualmente abraza todo el mundo del fútbol. Una inspiración para tantos millones, un referente ayer, hoy y siempre. El amor que siempre me demostraste fue recíproco en cada momento que compartimos incluso desde la distancia. Nunca será olvidado y su recuerdo vivirá para siempre en todos y cada uno de nosotros amantes del fútbol. Descansa en paz Rey Pelé” , escribió el futbolista portugués en su perfil de Instagram.

Además, acompañó su emotivo mensaje con una fotografía en la que aparece recibiendo un reconocimiento de Pelé. Ambos se cogen la mano, y el brasileño le muestra una amable sonrisa.

En solo cuatro minutos, la fotografía alcanzó más de 800 mil “Me gusta” y sus seguidores se han sumado a los comentarios para dejar mensajes de despedida.

Hija de Pelé informó la muerte del ‘Rey del fútbol’ con este mensaje

Fue la primera en dar la noticia que conmovería el mundo entero. Kely Nascimento, la hija mayor de Pelé, confirmó desde su cuenta de Instagram la muerte de Edson Arantes Do Nascimento, a sus 82 años, tras no poder superar un cuadro oncológico que complicó la salud del tricampeón del mundo con la selección de Brasil.

La primogénita del clan de Pelé estuvo en los instantes en que su padre pasó dejó de existir, junto ella estaba la última esposa del jugador y sus nietos, además, de su médico de cabecera quien acompañó a la familia en este complicado momento.

“ Todo lo que somos, lo somos gracias a ti. te amamos infinitamente. Descansa en Paz ”, fue el mensaje de Kely Nascimento compartió por la tarde y que ningún brasileño y los hinchas del fútbol deseaban leer.

