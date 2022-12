El fallecimiento de Pelé ha significado un duro golpe para el balompié mundial. En nuestro país, probablemente no hay peruano que mejor haya conocido al ‘Rey del Fútbol’ que Ramón Mifflin. El exseleccionado nacional jugó al lado del brasileño en el Cosmos de Estados Unidos y forjaron una gran amistad.

TE VA A INTERESAR | ¡Se fue el Rey del Fútbol! Pelé falleció a los 82 años de edad

Mifflin habló con RPP Noticias y expresó todo su pesar por el fallecimiento de su amigo. “Con mucha pena, es increíble que se vaya, a los 80 años hay gente que aun está entera. Estoy triste, muy triste” , inició el popular ‘Cabezón’.

Mifflin recordó lo mucho que lo ayudó Pelé, a quien señala como uno de los artífices de haberlo ayudado a llevar una vida más responsable. “He pasado un montón de cosas con él, todos los recuerdos con él son lindos, me cambió la vida , maravilloso. Pelé es el mejor de todos los tiempos, para mí sí”, expresó.

“Una persona muy humana, muy sensible, tenía muchos conocidos pero pocos amigos. Una persona íntegra, buen consejero, a mí me cambió la vida, me enseñó a vivir, a respetar, a ordenarme, yo era un muchacho medio inquieto y él me dio tranquilidad y ahora estoy muy consternado”, añadió.

Lo conoció cuando era niño

La amistad se terminó de forjar en el Cosmos de Estados Unidos, pero Mifflin y Pelé ya se conocían de varios enfrentamientos entre Perú y Brasil. No osbtante, lo que pocos saben es que ellos se conocieron cuando el peruano era un niño y Edson Arantes de Nascimento ya pintaba para crack. En entrevista para Trome, Mifflin contó dicha anécdota.

“Cuando yo era infantil hablé con él sin saber que luego sería su compañero. Vino a jugar un amistoso a Lima y con mi compadre Roberto Chale fuimos a verlo. Luego del partido nos acercamos al bus y él desde la ventana nos respondió el saludo y empezamos a conversar, recuerdo que nos contó que se iba a Japón de gira. Le dije a Roberto (Chale) vas a ver que algún día viajaremos con la selección igual que él”, relató.