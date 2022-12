Su nombre completo es Edson Arantes do Nascimento. Su familia lo llamaba ‘Dico’, pero a los 4 años O’Rei tenía un ídolo: ‘Bilé’, un exarquero que jugó al lado de su papá. Y a él le gustaba que lo llamasen así: “Yo soy Pilé”, decía sin pronunciar bien el nombre del exfutbolista. Sus amigos lo vacilaban y lo bautizaron como ‘Pelé’. Y así quedó grabado para la eternidad. Hoy el mundo recuerda a la más grande leyenda del fútbol.

Cuando era niño su familia le llamaba 'Dico', pero sus amigos le pusieron 'Pelé'

Cuando Pelé fue creció ya no quería que lo llamasen así, sino por su verdadero nombre. “Tuve una infancia feliz. Mi nombre es Edson, luego comenzaron a llamarme Pelé. No me gustó, comencé a discutir con todos. Yo era fanático de Thomas Edison. ¿Qué es Pelé? ¡Thomas Edison sí es importante!”, declaró una vez el ‘Rey’ al diario italiano ‘Tuttosport’ en 2019.

A Thomas Alva Edison se le reconoce como el cerebro detrás de la cámara de cine, el fonógrafo y las primeras versiones de la bombilla, además de otras creaciones científicas. Pero Pelé nunca imaginó que su nuevo nombre se conocería en el todo el mundo y por varias generaciones. ‘Dico’ quedó olvidado en el tiempo. Edson Arantes es poco reconocido, pero Pelé es admirado, querido, un héroe, genio, histórico, tricampeón, etc, etc.

EL VALOR DE UNA PROMESA

En 1950, cuando tenía 9 años, Brasil perdió la Copa del Mundo ante Uruguay en el ‘Maracanazo’. Al ver a su padre ‘Dondinho’ llorando desconsoladamente, le prometió que él le daría el primer título mundial a su país. En 1958, Pelé irrumpió en la escena del fútbol en el Mundial de Suecia. Era la primera vez que el joven de 17 años salía de su Brasil y regresó como un héroe nacional con dos goles en la final y el trofeo en las manos.

Pelé en el instante en que acabó el partido de la final del Mundial de Suecia 58 y logró su primera Copa del Mundo.

“No me imaginaba que me convocaran a esa edad. Había mucha gente diferente a los brasileños. Cuando llegamos al aeropuerto no había gente negra. Fue un cambio increíble en mi vida. No puedo olvidar ese momento (el cabezazo en la final), la gente me dijo que era demasiado joven”, añadió el ‘Rey’ en una de sus entrevistas.

Hablando sobre su relación mixta con el astro argentino Diego Maradona, Pelé no anduvo nunca con rodeos: “No teníamos una amistad íntima, pero cuando nos conocimos, bromeábamos entre nosotros. ‘¿Eres mejor que yo?’, me decía (Diego). ‘Pero yo anoto con la derecha, la izquierda y la cabeza. Y tú no”, le respondía. Siempre bromeábamos sobre quién era el mejor” , contó el astro y leyenda brasileña.

Hoy, ambos están en el cielo. ‘Pelusa’ y ‘Dico’. Diego y Edson. El mundo siempre los recordará como ‘D10s’ y ‘O’Rei’. Maradona y Pelé ahora son eternos.

