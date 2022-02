Edson Arantes do Nascimento, también conocido como ‘Pelé’ no se quedó callado tras el anuncio de la guerra de Rusia y Ucrania. El astro brasileño sigue en el hospital para tratarse un tumor en el colon y una infección urinaria; y, en el medio de ello, el histórico ex futbolista admitió sentirse “triste” por “una guerra más” en el mundo .

“Los años pasan, pero poco cambió desde que era un niño. Las tragedias que ya vivimos deberían habernos enseñado a construir un mundo más pacífico”, expresó el triple campeón del mundo, de 81 años, al reaccionar al ataque de las tropas rusas en territorio ucraniano. “Estoy en oración, pidiéndole a Dios que prevalezca la paz, la libertad y el amor”, añadió.

El astro brasileño siempre ha tenido conciencia con la desigualdad social y, por ello, manifestó en su mensaje publicado en redes sociales su “solidaridad al pueblo de Ucrania”.

“Todavía tengo mucha esperanza y fe en Dios, pero mi corazón está triste al recibir las noticias de una guerra más”, confesó.

El estado de salud de Pelé

El exjugador del Santos está ingresado en un hospital de Sao Paulo desde el pasado 13 de febrero para continuar con el tratamiento del tumor en el colon del que ya fue operado en septiembre del año pasado. Sin embargo, el lunes, el equipo médico que le trata anunció que se tendría que quedar unos días más hospitalizado por causa de una infección urinaria.

Desde que fue operado, Pelé se ha sometido a sesiones de quimioterapia que le han llevado de forma rutinaria al hospital, lo que ha generado un sinfín de rumores sobre su estado de salud, que el propio exjugador ha tenido que desmentir públicamente.

Además del tumor, la salud de Pelé se ha visto deteriorada en los últimos años debido a problemas en la columna, la cadera y la rodilla que han reducido su movilidad y le han obligado a pasar por el quirófano, además de sufrir algunas crisis renales, como en esta ocasión.