Horacio ‘Pepa’ Baldessari declaró nuevamente para Trome luego de revelar, en una exclusiva entrevista para el ‘diario papá', que se encuentra atravesando una difícil situación al encontrarse sin dinero, circunstancias que lo obligan a vivir en un hotel y a tomar la decisión de regresar a Argentina, donde tiene una casa que le heredó su madre.

El famoso exfutbolista argentino agradeció los mensajes solidarios que viene recibiendo tras la difusión de su dramática historia, pero también se refirió a las críticas, que le reclamaron por no guardar ‘pan para mayo’.

“ En la época mía no se ganaba plata en el fútbol. Los contratos que ahora hacen los chicos, que los felicito, son... al lado de lo que nosotros ganábamos. Por ahí nosotros terminábamos la carrera comprando una casita, dándole educación a nuestros hijos. La gente por ahí se equivoca, piensa que porque uno juega al fútbol, se cree que tenemos plata , hay gente que sí, que le ha tocado la bendicion de ganar mucha plata, pero en la epoca nuestra no”, aclaró.

LA PEPA BALDESSARI ESTARÁ EN PROGRAMA DE ANDRÉS HURTADO

En un emotivo encuentro con Andrés Hurtado, quien acudió a su hotel al enterarse de su situación, Horacio Baldessari se quebró en llanto al recibir la noticia de que el popular ‘Chibolín’ le cumpliría un sueño. En una breve conversación, ambos recordaron sus pasadas épocas de amistad.

“No hace falta que me lo digas hermano, cuántos años de amistad. Hemos compartido con Walter, con Ronald, con Zeballos, que Jorgito nos abandonó ya. Éramos una banda pero sabes que, Lurigancho fuera del penal era eso”, dijo el también excomentarista deportivo cuando el conductor le aseguró que lo amaba y adoraba.

Además la ‘Pepa’ no pudo evitar conmoverse y verse obligado a ponerse sus lentes oscuros para ocultar sus lágrimas. “Sabes... eso de los sueños Andrés, yo ya te he dicho que soy medio llorón y veo tu programa que me corta, la generosidad, esa grandeza de corazón que tienes no la perdiste nunca y nosotros nos conocemos cuando vos venías remando y remando y a veces no había para el menú”, dijo entre lágrimas.

