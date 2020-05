Percy Prado (24 años) contó que Ricardo Gareca lo viene siguiendo para una posible convocatoria a la selección peruana. “El equipo blanquirrojo sabe jugar un buen fútbol”, señaló en entrevista para el diario Depor.

“He hablado con Ricardo Gareca, quien me preguntó cuál era mi actualidad en Francia. La verdad, no esperaba que me llame, era como un sueño. Dijo que me está observando permanentemente. Pienso que puedo adaptarme al fútbol de la Selección Peruana”, reveló el lateral derecho de Nantes de Francia.

Por otro lado, Percy Prado elogió a los integrantes de la selección peruana y señaló que Claudio Pizarro es un mayor referente en la ‘bicolor’.

“Me gusta cómo juega Luis Advíncula porque siempre lo hace sin miedo. Aldo Corzo siempre cumple con su deber y todos confían en él. Para mí, Claudio Pizarro es la mayor referencia que tengo de la Selección Peruana. Acá lo conocen mucho y también Jefferson Farfán. El equipo blanquirrojo sabe jugar un buen fútbol”, cerró.

