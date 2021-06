Por fin se dio el ‘enfrentamiento’ entre Camila Zapata y Samuel Vargas por el tema ‘pacto de Brasilia’ en la última fecha del Grupo B de Copa América 2021. Como se recuerda, el periodista colombiano señaló que Perú y Venezuela clasificarían de la mano previo acuerdo. Sin embargo, esto no se dio y la peruana le dijo de todo en DIRECTV. Mira el video.

“Quiero hablar con Camila. Ayer dijo que no hay pacto, que Perú va a competir, que irá adelante... Camila, ¿cómo te va? ¡Bienvenida!”, arrancó el presentador del programa, resaltando sus palabras previo al Perú vs Venezuela en Brasilia.

“Les dije que no iba a haber pacto. Perú salía a ganar ese partido. Conversé con los jugadores y me dijeron lo mismo. Sabían que sumando pasaban de fase, pero igual el objetivo era ganar”, señaló muy feliz Camila Zapata ante la atenta mirada de Samuel Vargas.

“Si empataban, obviamente, había que darle la derecha a (Samuel) Vargas. Pero bueno, me quedo con este triunfo”, cerró la periodista que sigue a la selección peruana en esta Copa América 2021.

Y Samuel Vargas, muy orgulloso, dijo que no entendieron lo que quiso decir con el ‘pacto de Brasilia’. “No comprendieron el concepto. Tendremos que elegir palabras más sencillas. Pero hacemos el mea culpa, porque no me supe expresar para consideraciones tan básicas”.

Periodista peruana encargó a Samuel Vargas en DIRECTV por 'pacto' que no se dio entre Perú y Venezuela.

TE PUEDE INTERESAR