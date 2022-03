La tensión por el Uruguay vs Perú no solo se siente en Lima, también se respira en Montevideo donde este jueves los once jugadores celestes que pisen en Centenario sentirán una ‘presión’ que podría jugar a favor de la ‘Blanquirroja’, así lo reconoció el periodista de ESPN Uruguay, Diego Muñoz.

“Este es un partido muy disputado y tiene muy claro, Uruguay, que va a ser un juego extremo y que se tiene que preparar para eso. Perú es un rival que históricamente le ha generado muchísimos inconvenientes y lo tiene muy claro Uruguay, con derrotas incluso en el estadio Centenario”, señaló el periodista y escritor.

Salir con la necesidad de encontrar un resultado es una exigencia que puede desgastar a los orientales. “Hay una realidad para lo cual Uruguay tiene que estar preparado y es sobrellevar la presión que va a tener el equipo celeste, porque me parece, no sé si ustedes coinciden, que es el gran protagonista y tiene que cargar con la responsabilidad del partido, este equipo de Diego Alonso”, comentó el hombre de prensa.

Periodista uruguayo comenta sobre la presión que sufrirá Uruguay (Video: ESPN)

El periodista de ESPN también dio algunas luces sobre el equipo que enfrentará a Perú. “No hay grandes modificaciones del equipo que hacía Óscar Tabárez. El gran cambio es Facundo Pellistri, que era el jugador que nadie tenía en los planes y que Alonso incluyó de titular y fue desnivelante ante Venezuela. También Matías Olivera, quien jugó por el lateral izquierdo y era un jugador que no convocaban y además está la recuperación de Muslera”, analizó Diego Muñoz.

Para panelista de ‘Equipo F’ Uruguay la clave de la recuperación pasa por un cambio de roles en el equipo charrúa. “Alonso le ha dado una jerarquía al mediocampo de Uruguay y las llaves del juego se las dio a (Federico) Valverde y a (Rodrigo) Bentancur. Antes el juego pasaba por (Diego) Godín y terminaba en Luis Suárez, ahora ellos son referentes, lideres, pero están para momentos puntuales. El DT apuesta que el juego lo lleven el volante de Tottenham y Real Madrid”, comentó.