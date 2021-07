Brasil es para muchos el gran candidato a ganar la Copa América 2021. El equipo dirigido por Tite fue líder del Grupo B, luego de vencer a Perú, Venezuela, Colombia y empatar ante Ecuador en la última fecha. El rival de los locales en los cuartos de final, será Chile, que en esta competencia fue de más a menos. Pese al nuevo proceso en ‘La Roja’, la prensa chilena cree que pueden dar la sorpresa.

“A mí me parece que este Brasil es un equipo que es abordable, no es un equipo que te puede liquidar, no lo veo así. Sus partidos no fueron contra grandes rivales, los veo tibios. No sé si no le dio para más con sus rivales. Con Ecuador y Colombia fueron partidos discutidos. Chile le puede competir y le puede ganar”, indicaron en ‘Radio ADN’.

En otro programa deportivo chileno, todavía confían en lo que puede ofrecer los futbolistas que quedan de la generación dorada de Chile: “Ganarle a Brasil no es imposible, está clarísimo. Este plantel muchas veces cumplían las metas cuando se las proponían. Ahora son otros, pero algunos quedan en diferentes condiciones. Pero quizás uno hace un partido ordenado y se logra un partido perfecto. Tienes que lograr descontrolar a los brasileños”.

Arturo Vidal, para muchos el mejor jugador de la historia del fútbol chileno y gran figura del equipo, afronta la previa con optimismo. En redes sociales subió una foto con el mensaje: “Preparado para conquistar Brasil”.

El técnico de Chile, el uruguayo Martín Lasarte es más cauto: “El hecho de jugar un torneo donde nos toca enfrentar al local siempre es una dificultad. Brasil ha demostrado ser el equipo más en forma y eso genera una dificultad. También es una oportunidad. Así lo tenemos que tomar”.

“Tenemos que hacer el mejor partido de todos los que hemos jugado hasta ahora, que es siempre posible, pero está lo que el rival te deje o no hacer. Trabajaremos para minimizar sus virtudes, explorar sus defectos y si eso es posible, quizás estemos en partido”, agregó el DT de que reemplazó a Reinaldo Rueda hace algunos meses.