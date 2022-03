La claridad que mostraba cuando jugaba por la Selección peruana la tiene ahora para analizar a la ‘Blanquirroja’. Germán Leguía es una voz autorizada porque alternó con los mejores y estuvo en dos mundiales. ‘Cocoliche’ elogia al equipo de Ricardo Gareca y coloca a Christian Cueva a la altura de los grandes que vistieron la bicolor.

¿Qué te parece la clasificación al repechaje?

El país está feliz. Salí a la calle a hacer unas gestiones y la gente me saluda, me toca el claxon como si yo hubiera jugado.

Siempre le tuviste fe a este grupo…

Es que desde un principio vi un equipo unido dirigido por un gran líder como es Ricardo (Gareca).

¿Cuánto mérito tiene Gareca?

Por segunda vez está demostrando lo que es confiar en sus jugadores y formar un gran grupo humano.

¿Qué destacas del equipo?

Me gusta su humildad y lo fuerte que es mentalmente. Hemos dejado en el camino a selecciones como la colombiana y chilena que tienen jugadores de categoría mundial y con Uruguay jugamos de igual a igual y nos tuvieron que robar para ganarnos.

Hubo momentos complicados en el proceso, varias veces estuvimos últimos.

Mira todo lo que pasamos, COVID, problemas políticos, partidos con el estadio vacío, a pesar de todo esto estamos ahí peleando por ir a otro mundial.

El sorteo de la fase de grupos del Mundial Qatar 2022 se realiza este viernes 1 de abril en Doha. Conoce todos los detalles.

Germán Leguía: “No estaba de acuerdo con el llamado de Lapadula”

Te gusta Lapadula?

Voy a ser sincero. No estaba de acuerdo con su llamado, porque hay jugadores que rinden en sus clubes y en la selección no y pensé que sería el caso de este chico, pero lo suyo es rarísimo, porque en los dos lados cumple y la mete.

Eres de los que siempre defendió a Cueva, te volvió a dar la razón…

El martes se puso al nivel de los mejores con los que jugué como son Uribe, Teófilo (Cubillas), César (Cueto). Ese pase de tres dedos solo se lo vi a Modric en el Real Madrid, que rico pase.

Luka Modric enfrenta a Christian Cueva en amistoso (Foto: Getty Images)

Germán Leguía: “Ese pase de tres dedos sólo se lo vi a Modric”.

La rompió…

Ese pase es magistral. Hacerlo no es nada fácil, había un montón de defensas. No es que los paraguayos estuvieran adelantados y el otro arranca. Cueva se la puso exacto para que Lapadula la empuje.

Pusiste a Cueva a la altura de Cueto, Uribe y Cubillas, esas son palabras mayores…

Ante Paraguay estuvo en ese nivel. En esta eliminatoria Cueva en algunos encuentros estuvo a la altura de los grandes.

¿No estás exagerando?

Hacer ese sombrero en una Eliminatoria y la llevada en el último partido donde las papas queman, hablan por él, ahí se ven a los jugadores. Lo que hizo Cueva fue espectacular.

Cuando dijiste que ‘Cuevita’ era mejor que el ‘Chorri’ algunos se molestaron

Pero es la verdad. Cueva va camino a jugar dos mundiales al igual que Cueto, Uribe y otros grandes. Si a mí me dicen que cualquiera de los chicos de ahora es mejor que yo, no me molesto. Son opiniones de gente que les gusta más uno que otro y da su motivo.

Portal de estadísticas destacó a Yotún, Tapia y Cueva en el Perú vs. Paraguay. (Foto: FPF)

Germán Leguía: “Cuando Zambrano no mete patada, es crack”

De qué jugador crees que no se habla y merece un reconocimiento…

De Carlos Zambrano. Todo el mundo lo ataca y es el mejor back después del ‘Mudo’ Rodríguez. Cuando juega y se olvida de meter patada es crack.

Tanto así…

Mira sus últimos partidos, qué categoría. Era resistido, todos decían lo van a botar, va a hacer penal y termina callando la boca a todos, incluyendo los argentinos que también lo criticaban.

La última, ¿Qué rival prefieres en el repechaje?

El rival me da igual. Si seguimos jugando así y recuperamos un poco más a Yotún y ‘Orejas’ tiene más fútbol y Carrillo se pone bien y sumamos algunos chicos que están apareciendo como Liza, Quispe y alguno del ‘Muni’ se puede hacer un equipo bonito. Vamos a estar en el mundial, Perú se lo merece por todo lo que hizo. (José Reynoso Alencastre).

TE PUEDE INTERESAR