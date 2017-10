Las Malcriadas de Trome siguen causando furor en Argentina. Después de llevar su belleza a la Bombonera para una producción fotográfica, llamaron la atención de la prensa local y participaron de un en vivo de TyC Sports. Así, elevaron la temperatura para la previa del Perú vs. Argentina que se jugará este jueves 05 de octubre.

"Perú viene por todo, no le importa nada. Estas dos mujeres peruanas hacen una producción", dijo el periodista argentino que realizaba la transmisión en vivo. Sin embargo, su colega respondió de esta curiosa manera: "Está un poco lejos la toma".

Ahora, las Malcriadas de Trome participaron de un en vivo con el programa 'Espectáculos'. Las bellas mujeres salieron a las calles para entrevistar a los hinchas albicelestes sobre el score del partido contra la selección peruana.

El reportero de Latina invitó a un chico a posar con las Malcriadas de Trome. Una de ellas se preguntaba si era mayor de edad porque se le veía bastante joven. Sin embargo, no se escuchó la respuesta. Por eso, ambas lo saludaron con un beso en el cachete. Una de ellas lo logró, pero la segunda cuando se acercó fue sorprendida.

Hincha roba beso a Malcriada

El joven volteó el rostro en el último momento y le estampó un beso en la boca a la Malcriada de Trome. Todos se quedaron sorprendidos con el hecho e incluso en el panel de 'Espectáculos' dijeron: "Ese es menor de edad. Es más vivo que tú como todo argentino ah. ¡Cuidado!".

PERÚ VS. ARGENTINA

La selección peruana irá a la Bombonera de Argentina para enfrentar a la selección albiceleste por las fecha 17 de las Eliminatorias Rusia 2018. Este partido es crucial para ambos equipos.

Aunque no se sabe el once titular nacional en el Perú vs. Argentina, Ricardo Gareca adelantó que Pedro Gallese, Alberto Rodríguez y Jefferson Farfán, que sufrieron lesiones previas, están listos para jugar y podrían ser del arranque de en la penúltima fecha de Eliminatorias Rusia 2018.

