¡Una pena! Perú fue derrotado por Argentina y no clasificó al Mundial de Vóley Japón 2018 [VIDEO y FOTOS]

Una pena. La selección peruana de vóley dio lo mejor pero no logró la ansiada clasificación para el Mundial Japón 2018. El encuentro tuvo lugar este fin de semana en Arequipa. La selección de todos perdió por tres sets a uno.





Perú perdió contra Argentina y no clasificó al Mundial de Vóley Japón 2018. 22-25, 20-25, 25-18 y 16-25 fueron los puntos que se marcaron pero no alcanzó para llegar a Japón.



Luizomar de Moura, director técnico de la selección peruana, sumó su segunda derrota consecutiva luego de perder 3-0 ante la selección colombiana. ¡Será hasta la próxima!



Perú mostró un gran recuperación en el tercer set que quedó 25-18 en favor de la selección peruana de vóley. Pero no alcanzó, la bicolor tenía que imponerse por 3-0 para poder ir al Mundial de Japón 2018.



Solo fue un país de Sumérica del Sur podía a repechaje para asistir al Mundial de Japon 2018. Ese país es Argentina quien acompañará a Brasil en el Japón.