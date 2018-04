Perú a Rusia 2018: Cristian Benavente fue agregado al grupo de WhatsApp de la selección peruana

Atrás quedaron los rumores de una supuesta argolla en su contra y ahora el objetivo es el Mundial Rusia 2018. Cristian Benavente ya está dentro del selecto grupo de WhatsApp de la selección peruana que administra Renato Tapia, el denominado ‘capitán del futuro’.



Así lo confirmó Leao Butrón, arquero de Alianza Lima, que reveló que Cristian Benavente fue añadido a la conversación grupal durante la gira que realizó el equipo de Ricardo Gareca por Estados Unidos donde se impuso a sus similares de Croacia e Islandia.

“En Estados Unidos lo agregaron (al WhatsApp de la selección peruana)”, señaló a ESPN el golero blanquiazul, quien sigue en el grupo pese a que no ha sido convocado en los últimos partidos de la blanquirroja.



Por otro lado, Leao Butrón indicó que la supuesta argolla en contra de Cristian Benavente son inventos y alabó el juego del futbolista del Sporting Charleroi belga, , además de que le parece “un tipo con la picardía de aquí, pero formado allá (en España)”.

“Es un punto en contra que no juegue en la posición que le está yendo bien en Europa. Pero seguro lo quieren probar en ese puesto. No entiendo cómo pueden hablar de un jugador con dos partidos jugados y decir si rinde o no en la selección”, precisó Leao Butrón.

