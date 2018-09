Perú vs. Alemania: ¿Llegará Claudio Pizarro al amistoso en el estadio de Sinsheim? | VIDEO | FOTOS

Claudio Pizarro, referente de la selección peruana durante una década, tiene este domingo el día libre luego de anotar dos goles el último amistoso de Werder Bremen. Muchos esperan que el 'Bombardero' esté presente en el Perú vs. Alemania en el estadio Rhein Neckar Arena, pero el delantero aclaró la situación.

Claudio Pizarro respondió a la pregunta de la prensa si llegaría hasta Sinsheim para observar el Perú vs. Alemania, a poco más de 5 horas en auto desde Bremen, el ex campitán de la selección peruana, confirmó que no lo haría.

"Veré el partido en casa con mi familia" dijo en declaraciones recogidas por el portal Kreiszeitung de Alemania. El 'Bombardero' reconoció su deseo de ver triunfante a la selección peruana luego de su primera derrota ante Holanda.

"Por supuesto que quiero que Perú gane. Pero será muy difícil, porque Alemania se encuentra en una situación difícil en la que necesitan urgentemente la victoria", agregó el peruano de 39 años que esta temporada volvió al Werder Bremen.

Claudio Pizarro sabe que no tiene ningún futuro en la selección peruana. Lo ha hecho sentir en un par de veces al confirmar que Ricardo Gareca no lo volverá a llamar, después de haberlo dejado fura del mundial de Rusia 2018 y de este importante partido con la selección de Alemania, que no se repite desde la Copa del Mundo en México 1970.