Perú vs Alemania EN VIVO EN DIRECTO Movistar Deportes y Latina TV ONLINE Amistoso por fecha FIFA

Perú vs Alemania EN VIVO EN DIRECTO. 'Bicolor' visita a los 'Teutones' este domingo el Rhein-Neckar-Arena de Sinsheim por fecha FIFA. El partido arrancará a la 1:45 p.m. (horario peruano) por las señales de Movistar Deportes (cable) y Latina (señal abierta).



¿Vas a seguir el Perú vs Alemania vía Internet? Trome.pe. , tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más.



Perú de Ricardo Gareca tendrá una nueva oportunidad de derrotar a un grande del fútbol Mundial: Alemania. Esto tras caer el último jueves por 2-1 ante Holanda tras arrancar ganando con tanto de Pedro Aquino.

HORARIOS EN OTROS PAÍSES



Argentina / 3:45 p.m.

Uruguay / 3:45 p.m.

Chile / 3:45 p.m.

Paraguay / 2:45 p.m.

Bolivia / 2:45 p.m.

Venezuela / 2:45 p.m.

Colombia / 1:45 p.m.

Ecuador / 1:45 p.m.

México / 1:45 p.m.

Estados Unidos / 2:45 p.m.



Para el Perú vs Alemania, el 'Tigre' presentaría 3 novedades en el once de la 'Bicolor'. Luis Abram (defensa), Edison Flores (volante) y Raúl Ruidíaz (delantero); serían de la partida en la ciudad de Sinsheim.



Por otro lado, uno de los jugadores que no estaría con la selección peruana es André Carrillo. El volante tiene dolencias musculares que lo dejarían al margen del choque con Alemania.



El rival, por su parte, cuenta con grandes figuras como Neuer, Boateng, Kroos, Müller, entre otros. La única baja es Sané, quien dejó la concentración de Alemania tras discutir con su técnico, aseguran medios locales.

Será la segunda vez que Perú y Alemania se ven las caras en un partido oficial. La primera fue en 1970, donde los teutones se impusieron por 3-1.



Perú vs Alemania: Alineaciones probables



Perú: Gallese; Advíncula, Ramos, Abram, Trauco; Aquino, Yotún, Flores, Cueva; Farfán, Ruidíaz.



Alemania: Neuer; Ginter, Boateng, Hummels, Rüdiger; Kimmich, Goretzka, Kroos, Reus; Müller, Werner.