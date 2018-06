Perú vs Arabia Saudita: Himno Nacional fue entonado a viva voz por jugadores e hinchas de la 'Blanquirroja' [VIDEO]

En el Perú vs Arabia Saudita , miles de hinchas que se congregaron en el Kybunpark Stadium de St. Gallen, en Suiza, entonaron el Himno Nacional a viva voz.



Más de 20 mil peruanos se reunieron en el Kybunpark Stadium de St. Gallen, de diferentes partes del mundo-sobre todo de Europa-para ver el Perú vs Arabia Saudita.



Cuando el Himno Nacional se entonó, los jugadores que se encontraban en el campo de juego y los hinchas, que se pusieron de pie, gritaron el himno bicolor en el Perú vs Arabia Saudita.



Puedes seguir el partido amistoso entre Perú vs Arabia Saudita rumbo a Rusia 2018, AQUÍ.

Himno Nacional

