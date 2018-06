Perú vs Arabia Saudita: Los números de Ricardo Gareca y Pizzi, dos entrenadores que se vuelven a encontrar

Perú vs Arabia Saudita en partido EN VIVO se enfrentarán en partido amistoso, en Suiza, rumbo al Mundial Rusia 2018, y se encontrarán dos conocidos en el fútbol como Ricardo Gareca y Juan Antonio Pizzi, entrenadores de la ‘Blanquirroja’ y el cuadro asiático, respectivamente.



Ricardo Gareca y Juan Antonio Pizzi se encontraron en el campeonato argentino cuando el ‘Tigre’ dirigía a Vélez Sarsfield y ‘El Lagarto’ a San Lorenzo, pero se encontrarían en el torneo argentino y en las Eliminatorias Rusia 2018.



Si bien no se enfrentaron en el torneo peruano, Juan Antonio Pizzi es recordado por dirigir a la Universidad San Martín en 2006 y Ricardo Gareca enrumbó a Universitario de Deportes al título 2007-2008.



Luego, Ricardo Gareca y Juan Antonio Pizzi se encontrarían en el campeonato argentino con Vélez Sarsfield y San Lorenzo, respectivamente. Allí, fueron empates: 0-0 en el Torneo Inicial y 1-1 en el Torneo Final.



Finalmente, ambos se enfrentarían en las Eliminatorias Rusia 2018 cuando Juan Antonio Pizzi dirigía a Chile (2016-2017) y ya Ricardo Gareca estaba el mando de la selección peruana. En el partido entre la ‘Blanquirroja’ y los rotos en Santiago, la ‘Roja’ venció a la bicolor por 2-1.



La racha está a favor-mínimamente-de Juan Antonio Pizzi, quien ahora dirige a Arabia Saudita como preparación para Rusia 2018 al igual que Ricardo Gareca con la selección peruana que hoy busca romper esa racha negativa, algo de lo cual ya está acostumbrado.



Puedes ver todas las incidencias del partido amistoso entre Perú vs Arabia Saudita rumbo a Rusia 2018, AQUÍ.

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE