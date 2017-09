Perú vs Argentina: Así quedó el auto donde se accidentó Sergio Agüero [FOTOS Y VIDEO]

Sergio Agüeroaún bajo la influencia de los sedantes pudo charlar con la prensa argentina para contar los pormenores del accidente que le fracturó una costilla y lo dejó fuera de los planes de Jorge Sampaoli cuando enfrente este 5 de octubre a la selección peruana por las Eliminatorias Rusia 2018.



Sergio Agüero quien ya se encuentra en su residencia en Manchester contó como fueron algunos de los momentos en los que sucedió el accidente tras su regreso del recital de Maluma. El jugador que se movilizaba en un taxi agradeció a Dios porque "salvó su vida" ya que llevaba puesto el cinturón de seguridad.



Los médicos del Manchester City, sometieron a nuevos análisis a Sergio Agüero y determinaron que el jugador estará alejado de las canchas cerca de dos meses. Una buena noticia para la selección peruana que visita este jueves Buenos Aires en su penúltimo partidos de las Eliminatorias Rusia 2018.



Según versión del Sergio Agüero el conductor que lo llevaba perdió el control y se estrelló contra un poste. "El taxista no vio la curva y patinó. Y cuando patinó nos la dimos con el poste", contó el Kun para radio Metro. "Me rompí la costilla, ahora estoy haciendo reposo, me duele mal", finalizó.



El Kun venía teniendo un gran arranque de temporada. Había marcado siete goles en ocho partidos para Manchester City esta temporada, tanto en la Premier League como en la Champions League, y parecía titular indiscutido para la selección argentina en los próximos partidos.