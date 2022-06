Andreé Carrillo estuvo peleado con el arco, con sus clásicos piques y también con su potencia para pasar sus rivales. El atacante de la selección peruana no tuvo un partido sobresaliente ante Australia, pero jamás imaginó que Ricardo Gareca lo sacaría del campo tan prematuramente y la ‘Culebra’ se lo hizo saber .

El ′Tigre’ solo le dio algunos minutos en nel segundo tiempo al delantero para que le muestre algo distinto, pero como eso no sucedió a los 65′ ordenó su salida en reemplazo de Edison Flores y encontrar una solución en ofensiva. una situación que le borró la sonrisa al atacante, que cuando salió del campo pareció pedirle explicaciones sobre su cambio y le gesticuló una aparente disconformidad con la sustitución.

Los comentaristas de Latina TV también se ocuparon de la situación incómoda para la ‘Culebra’. “ Solo entiendo la salida de Carrillo que este lesionado, no me imagino saliendo por una disposición de Gareca. No le ha gustado la variante ”, comentó Coki Gonzales junto sus compañeros en el estudio.

André Carrillo le dejó este gesto a Ricardo Gareca por sacarlo del partido (Video: Latina)

Perú vs Australia EN VIVO: LA PREVIA

El presente de Perú es envidiable para los ‘Socceroos’ que se han visto sorprendidos por el performance de la selección peruana en la recta final de las Eliminatorias Sudamericanas y alcanzara las 24 unidades que le da el derecho a pelear por esa posibilidad.

En la otra vereda, los ‘Canguros’ llegaron a esta definición tras quedar terceros en el Grupo B, con 15 unidades en las Eliminatorias y más que motivados, después de superar 2-1 a Emiratos Árabes, en Al Rayyan la semana pasada.

