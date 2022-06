La selección peruana se alista para saltar al campo de juego y medirse ante Australia por un cupo a la Copa del Mundo Qatar 2022. El equipo de Ricardo Gareca estará acompañado por una marea de hinchas blanquirrojos que llegó hasta Qatar para alentarlos.

Y muchos se preguntan ¿Cómo lo hacen? ya que se estima que un viaje al lejano país de medio oriente es sumamente caro. En ese sentido, un hincha peruano detalló todo lo que tuvo que gastar para poder estar en Qatar y vivir de cerca la experiencia de disputar un cupo a la Copa del Mundo.

“ El presupuesto es más o menos, un aproximado de de 3 a 4 mil dólares. Hay un ahorro porque no gastamos en alcohol, eso ya se destina en otras cosas”, señaló un aficionado ante la consulta de la reportera de América Hoy.

“No he podido dormir porque estoy muy emocionado y estar en este continente que es totalmente diferente en costumbres infraestructura en comparación de nuestro país, pues no me permite dormir. Estoy emocionado esperando el partido”, agregó.

El aficionado también habló de las diferencias culturales que encuentra entre su país de origen y la sede del Mundial. “Es alucinante, es otra cosa, otra cultura. Para el Mundial, si pueden venir, recomiendo este país”, sentenció.

Alineaciones posibles del Perú vs. Australia por repechaje a Qatar 2022

El arco tendrá la protección y seguridad del meta Pedro Gallese, quien también volverá a llevar la cinta de capitán en el brazo. En la defensa, se confirma la presencia de Advíncula, Zambrano, Callens y Trauco.

Tapia, Peña y Canchita Gonzáles (o Yotún) tendrán la misión del armado de juego en el centro del campo de la blanquirroja. Cueva y Carrillo irán por los extremos para nutrir de balones a Gianluca Lapadula, la carta más importante de gol en la Bicolor.

Formación probable de Perú (4-3-3)

Pedro Gallese; Miguel Trauco, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Luis Advíncula; Renato Tapia, Christofer Gonzales, Sergio Peña; André Carrillo, Christian Cueva y Gianluca Lapadula.

Formación probable de Australia (4-5-1)

Mathew Ryan; Fran Karacic, Bailey Wright, Kye Rowles, Aziz Behich; Aaron Mooy, Jackson Irvine, Ajdin Hrustic, Craig Goodwin, Martin Boyle; y Mathew Leckie.

Perú vs Australia en vivo se enfrentan este lunes 13 de junio en el en el estadio Ahmad bin Ali por el repechaje a Qatar 2022, en un duelo que permitirá definir al penúltimo clasificado al Mundial Qatar 2022. A continuación, te traemos los pormenores del trascendental duelo.

