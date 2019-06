Perú vs Bolivia EN VIVO Horarios y canales para ver partido por Grupo A de Copa América 2019

Perú vs Bolivia EN VIVO EN DIRECTO. Peruanos y bolivianos chocan este martes por la segunda fecha del Grupo A de Copa América 2019. En esta nota conoce los horarios y canales del partidazo. ¡No te lo pierdas y toma nota!



Perú vs Bolivia se llevará a cabo en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro, que seguro lucirá un gran marco de aficionados que viajaron hasta Brasil para alentar a su selección.



Perú vs Bolivia arrancará a las 4:30 p.m. de Perú y Colombia. En Bolivia a las 5:30 p.m. En Argentina a las 6:30 p.m. Pero si lo verás desde otro país, revisa la siguiente lista de horarios.

Perú vs Bolivia: Horarios del mundo



México / 4:30 p.m.

Perú / 4:30 p.m.

Colombia / 4:30 p.m.

Ecuador / 4:30 p.m.

Venezuela / 5:30 p.m.

Bolivia / 5:30 p.m.

Chile / 5:30 p.m.

Paraguay / 5:30 p.m.

Estados Unidos / 5:30 p.m.

Uruguay / 6:30 p.m.

Argentina / 6:30 p.m.

Brasil / 6:30 p.m.



Perú vs Bolivia será transmitido por América TV (señal abierta) y DirecTV Sports (cable para Latinoamérica). En el país 'altiplánico' lo puedes ver por Tigo Sports.



Perú vs Bolivia: Canales del mundo



Argentina / DirecTV Sports y TyC Sports

Bolivia / Tigo Sports

Brasil / SporTV

Chile / DirecTV Sports, CDF, TVN y Canal 13

Colombia / DirecTV Sports

Ecuador / DirecTV Sports y Teleamazonas

Francia / beIN Sports 2

Alemania / DAZN

Italia / DAZN

Japón / DAZN

México / Sky y Blue To Go Video Everywhere

Paraguay / Tigo Sports

Perú / América TV y DirecTV Sports

Portugal / Sport TV1

España / DAZN

Estados Unidos / Telemundo Deportes y ESPN+

Uruguay / DirecTV Sports y vera+

Venezuela / DirecTV Sports

¿Vas a seguir el Perú vs Bolivia vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más.



Perú vs Bolivia: Alineaciones probables



Perú: Gallese; Advíncula, Zambrano, Abram, Trauco; Tapia, Yotún, Gonzáles, Cueva (o Flores); Farfán, Guerrero.



Bolivia: Lampe; D. Bejarano, Haquin, Jusino, M. Bejarano; Justiniano, Saucedo, Castro, Chumacero; Saavedra, Martins.