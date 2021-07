PONE PLAY Y JUEGA. Neymar es el referente de la selección de Brasil y además de responder las críticas de Arturo Vidal y entrenar, pasa las horas libres con una particular afición. Para el Perú vs. Brasil EN VIVO de este lunes y donde la selección peruana espera eliminar al anfitrión apuntado a sus debilidades, Neymar jugará un papel muy importante. Su entrenador Tite ya manifestó su descontento por la cancha donde se jugará el partido en Río de Janeiro.

Neymar es fanático del Counter Strike Global Offensive, uno de los ‘shooters’ en primera persona más famosos del mundo. Incluso el astro del PSG junto a Lucas Paquetá, otro que gusta de esta afición, realizaron un festejo relacionado al juego luego del gol contra Chile.

A la concentración de la selección brasileña, Neymar llevó una moderna computadora portátil con una potente tarjeta gráfica y un monitor adicional. Estos equipos mejoran la calidad del juego y, especialmente, el llamado FPS (Frame Per Second), que es la cantidad de cuadros por segundo que los jugadores pueden ver.

Neymar jugando con SK Gaming (Foto: SK Gaming)

Además, Neymar está vinculado a Furia, el equipo brasileño de CS más famoso del mundo. También tiene un canal en Twitch para transmitir sus aventuras. El jugador del PSG tiene invertidos hasta 50 mil dólares en el Counter Strike Global Offensive, para así darles diseños especiales a sus armas.

Uno de sus mayores logros en el mundo de los disparos virtuales fue apuñalar a ZywOo , quien alguna vez fue considerado el mejor jugador del mundo. Neymar suele jugar mucho con Marquinhos, Richarlison y Éder Militão quienes se han vuelto sus mejores ‘socios’ también fuera de las canchas.

De otro lado, en una entrevista con el canal ‘Oh My Goal’, Neymar dio una lista de jugadores igual o más técnicos que él y sorprendió a más de uno de sus fans. “Diría Messi, Hazard, De Bruyne y Verratti. Me falta uno, ¿verdad? Más técnico que yo… Thiago “, contó el delantero.

Finalmente, Neymar y el resto del plantel del ‘scratch’ realizaron el último entrenamiento en el complejo del Fluminense quedando listos para el choque de este lunes contra Perú. La duda en ataque pasa por saber si Lucas Paquetá o ‘Gabigol’ será quien reemplace al expulsado Gabriel Jesús.

En el lateral izquierdo, Alex Sandro aún no se recupera totalmente y Tite esperará hasta el mismo lunes para definir si el jugador de la Juventus arranca o no. Si no lo hace, el puesto volverá a ser de Renán Lodi.

