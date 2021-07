POR OTRA ALEGRÍA. Pese a que hay dudas como las de Gianluca Lapadula que preocupan, en la selección peruana saben que se viene la prueba más dura. El Perú vs. Brasil EN VIVO por semifinales de la Copa América se juega este lunes y aquí puedes revisar los horarios en los distintos países. El ‘scratch’ viene de ganarle ajustadamente a Chile y no tendrá a Gabriel Jesús por expulsión, pero sigue siendo un oponente temible.

Por ello, en Trome.pe vamos a analizar cuáles son los caminos para poder vencer al equipo de Tité que ya demostró ser ‘terrenal’ y tanto Colombia como Chile se lo pusieron complicado. En las estadísticas, la última vez que les ganamos por Copa América fue en 2016, en la edición Centenario, mientras que también les ganamos un amistoso en 2019.

LA PRESIÓN SOBRE NEYMAR

Sabido es que el juego de Brasil pasa por los chimpunes del crack del PSG que en la fase de grupos no solo nos marcó un tanto, sino que además construyó otros dos. En esta Copa lleva dos goles y dos asistencias, de allí su importancia. A Neymar hay que presionarlo, rodearlo, no tomarlo a patadas porque los árbitros lo protegen. Llevarlo a la banda, no darle espacios por el centro cerca al área, como sucedió en el tanto que nos anotó en el 4-0.

Neymar suma dos goles en la Copa América, uno se lo hizo a Perú en la fase de grupos. (Foto: AFP)

LA ESPALDA DE RENÁN LODI

La ausencia de André Carrillo nos va a doler y mucho, porque él se iba a construir una ‘carretera’ por el lado zurdo de los brasileños. Allí, Renán Lodi descuida mucho su sector y hay que ganarle la espalda. Quizás Christian Cueva puede hacer esa función dado que Sergio Peña no tiene mucha velocidad. La otra opción es colocar a Luis Iberico con la obligación del ida y vuelta porque por allí también suele andar Neymar o Everton.

El gol de Luis Díaz para el 1-0 de Colombia vs. Brasil. (Captura: DirecTV)

LOS CENTROS AL ÁREA

Chile dañó a Brasil con envíos al corazón del área, incluso su delantero Brereton mandó un cabezazo que dio en el travesaño y Colombia hizo lo mismo logrando el gol de ‘tijera’ de Luis Díaz. Perú debe seguir esa ‘receta’ y para ello los aportes de Aldo Corzo y Miguel Trauco son fundamentales. Hay que complicar a Marquinhos y Thiago Silva y que nuestros volantes como Cueva, Yotún y Peña se sumen al área para esperar la chance.

Chile complicó en gran parte del partido a Brasil con marca férrea y centros al área (Foto EFE)

AL PORTERO DESDE LEJOS

Ederson Moraes ataja en el Manchester City y en este club ha tenido varios errores cuando le disparan desde larga distancia. Suele dar rebotes y allí tiene que estar Gianluca Lapadula para aprovechar el momento. Yoshimar Yotún tiene que repetir los remates que tuvo contra Paraguay y Colombia y a él se le deben sumar Renato Tapia y Sergio Peña. Ederson también es ‘flojo’ en los tiros libres y así le marcamos el gol del triunfo, cabezazo de Luis Abram, en el amistoso del 2019.

A CUIDAR LOS COSTADOS

Brasil tiene 4 jugadores en ataque: Neymar, Everton, Richarlison y Roberto Firmino. Al menos dos de ellos recorren las bandas y son el penúltimo pase que busca a los atacantes en el área. Normalmente son Neymar y Everton, por ello tanto los marcadores Corzo como Trauco deberán tener la marca más firme y tanto Peña en la derecha como Yotún en la izquierda ser los respaldos al momento de doblar la vigilancia.

