Perú vs. Brasil: UNO X UNO, así los vimos tras vergonzosa goleada 5-0 por la Copa América

Perú fue goleado 5-0 por Brasil en la última fecha del Grupo A de la Copa América. Así analizamos el discreto desempeño de los jugadores de la bicolor en el estadio Arena Corinthians de Sao Paulo.

El análisis de los jugadores de Perú:

Pedro Gallese : El peor partido del portero en la era Ricardo Gareca. Nervioso, dubitativo y cometiendo un 'blooper' que acabó con cualquier esperanza de reacción. Si atajó o no el penal al final, pasará al olvido.



Luis Advíncula: Demasiados bailes, publicaciones en Instagram y demás a veces hacen daño. Everton lo ridiculizó todo el partido y el lateral casi se va expulsado por patearlo. El avanzar a tropezones no alcanza en el fútbol moderno.



Miguel Araujo: Jamás mostró seguridad cuando Roberto Firmino u otro rival se metió al área a tocar la pelota. En el primer gol fue uno de los que se quedó en la marca y permitió que la cuenta se abriera.



Luis Abram: Si bien no tuvo un error clamoroso, volvió a mostrar falta de comunicación con el portero Gallese y casi generan un gol en contra. Le jugaron a las espaldas y hasta Dani Alves se metió por su lado.



Miguel Trauco: Un par de proyecciones y un disparo son muy poco para quien se supone era un jugador interesante. Paolo Guerrero se molestó con él en más de una ocasión por pasar tarde y Gabriel Jesús lo dominó sin problemas.



Renato Tapia: Arthur lo mandó al piso en varias oportunidades y en otras le dijo que se compre una cintura. Lento, impreciso y mal ubicado, el volante de la selección peruana sigue de capa caída.



Yoshimar Yotún: Otra vez casi nos deja con uno menos por entradas a destiempo. En la marca también se vio superado con facilidad y esta vez no mostró siquiera alguna intención de pase.



Andy Polo: Es difícil encontrar una razón por la que es titular. Se asustó con el ambiente en el estadio y cada intento de subir al ataque terminaba mal. Everton también le hizo algún amague que lo dejó muy mal.



Christian Cueva: Su nueva ubicación por izquierda es un desperdicio total. Si ya era intermitente por el centro, pegarlo a la banda es condenarlo a jugar pésimo. Nunca ayudó a Trauco con las proyecciones de Dani Alves.



Jefferson Farfán: Difícil saber si jugó o se quedó en el hotel de concentración. Nunca pudo desnivelar ni por potencia o habilidad y más bien, en cada choque, terminó perdiendo la pelota.



Paolo Guerrero: Peleón, distraído, a veces egoísta, como afectado por las pifias de la gente. Nuestro centrodelantero fue cambiado quizás para evitar que su carácter lo traicione y acabe expulsado o suspendido por amarilla.

LOS QUE ENTRARON



Edison Flores: Entró a jugar en la posición de Yotún en un cambio que no se entendió. Por biotipo perdió siempre en el choque y jamás aportó en ofensiva. Otro futbolista que hace rato no es el de antes.



Christofer Gonzales: Un remate que pasó desviado fue su mejor aporte. Entró con el partido decidido y no había nada que hacer. En cuanto a la marca, intentó ayudar, pero no pudo.



Josepmir Ballón: Debió ser la primera variante o hasta arrancar el partido para pelearle el mediocampo a Brasil. Ricardo Gareca lo mandó a la cancha para evitar más goles, pero igual llegaron.

