Perú vs Chile: Periodista chileno desmerece clasificación y espera que el VAR no 'ayude' a los peruanos [VIDEO] 

Manuel de Tezanos , ex presentador de Fox Sports Chile y actual Canal del Fútbol, lanzó duros comentarios contra la selección peruana tras su clasificación a semifinales de Copa América 2019. Mira el video.



"Vimos un partido muy discreto y pobre desde el punto de vista futbolístico. Un partido malo. Influyó un poco la humedad. Uruguay ganó en los 90', fue más equipo. Para mí estuvo mal anulado los dos goles, el de Cavani y Suárez", arrancó el periodista chileno en su canal de YouTube.



"De lo equipos de llegan a semifinales, Perú es el de peor funcionamiento. Tuvo suerte y es el que menos merece estar ahí", continuó Manuel de Tezanos.



Sobre el Perú vs Chile de semifinales, lanzó: "Yo me imagino a Chile controlando el partido. Y con poco más argumento colectivo que Uruguay. Y de esperar que el VAR no tenga el protagonismo y no se meta más a cag... el fútbol".

