Perú vs Chile: Así recuperan el Arena do Gremio para las semifinales de la Copa América |VIDEO 

Mientras laselección peruana entrena en el SESC Campestre de Porto Alegre con miras al duelo de este miércoles ante la selección de Chile , en un cuestionado Arena do Gremio, debido al estado de su gramado que se encuentra en recuperación para el duelo de semifinales de la Copa América 2019.



El Arena do Gremio recibió la visita del comando técnico de la selección peruana, que pudo observar como la administración de la Copa América, realiza un tratamiento de fotosensibilidad para que el césped pueda obtener la luz que no puede recibir por el invierno que ya empezó en Porto Alegre.



La selección peruana requiere de un buen terreno para desarrollar su mejor juego ante 'La Roja' este miércoles alas 7:30 de la noche. Concluido el entrenamiento de la 'Blanquirroja' se conoció que Christofer Gonzales sería una alternativa en el once de Ricardo Gareca.



Entrenamiento de Perú en Porto Alegre

Otra de las medidas tomada ha sido la nueva siembra de semillas de Ryegrass, un tipo de césped adecuado para el uso en invierno. Además, el comité apostó a que la brecha de cinco días por lo que el reconocimiento del campo para ambas selecciones estaría restringido.