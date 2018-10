Perú vs. Chile EN VIVO. La selección peruana se mide a su similar de Chile en el Hard Rock Stadium de Miami. Este partido de preparación con miras a la Copa América se jugará a las 7:30pm (hora peruana) y es una edición más del llamado 'Clásico del Pacífico', un encuentro con mucha historia, goles y sobre todo mucha rivalidad. Si estás en el Perú podrás ver el encuentro vía Latina y Movistar Deportes, pero si estás en otro país, en esta nota de mostraremos cómo y dónde ver el partido más interesante de la fecha.



Como todos los partidos de la selección peruana, Trome.pe te traerá lo último del Perú vs. Chile , goles, jugadas, polémica y la previa minuto a minuto desde el Hard Rock Stadium.



La historia del Perú vs. Chile no nos favorece (hace cinco años que no les ganamos), pero este viernes tenemos la oportunidad de romper esa racha y empezar un nuevo camino de triunfos ante nuestro eterno rival.

¿CÓMO Y DÓNDE VER EL PERÚ VS. CHILE?



Tienes varias alternativas para ver el Perú vs. Chile. Si estás en el Perú, Latina y Movistar Deportes serán los canales encargados de transmitir este vibrante encuentro. Pero si estás en algún país de Latinoamérica podrás verlo vía ESPN. En Chile, el canal Chilevisión llevará la señal EN VIVO para todo el país sureño.



Pero si estás en Europa, vía PPV en beIN Sports verás todos los pormenores del Perú vs. Chile



En la Plaza de Armas de Lima se instalarán pantallas gigantes donde los hinchas podrán seguir este partido minuto a minuto. El centro comercial Real Plaza Centro Cívico también habrá un lugar especial para ver este Perú vs. Chile.

El equipo saludó a los hinchas que llegaron al hotel en Miami 👋🏽🇵🇪



¡Selección e hinchada siempre juntas! ⚽️🙌🏽 #ArribaPerupic.twitter.com/O2wkiMVWCr — Selección Peruana (@SeleccionPeru) 12 de octubre de 2018

Para esta ocasión Perú no contará con sus principales estrellas en la selección blanquirroja: Paolo Guerrero por castigo del TAS y Jefferson Farfán por una lesión. Tampoco podrá vestir la bicolor Cristian Benavente , quien también sufrió una dolencia y quedó descartado.



La mejor hinchada del mundo no podría faltar para este Perú vs. Chile , por ello cientos gran cantidad de fanáticos se juntaron en las afueras del Hotel Sheraton para hacer un banderazo y expresarle su apoyo a los jugadores de la selección Peruana en la previa del encuentro de este viernes .



Provistos de camisetas blanquirrojas, banderolas, tambores y mucho entusiasmo, los hinchas peruanos se hicieron sentir en las calles de Miami y esperan su recompensa con un triunfo sobre Chile, equipo al que no vencemos desde el 2013.

Perú se enfrenta a Chile en Miami en una nueva edición del 'Clásico del Pacífico'

PERÚ VS. CHILE EN NÚMEROS



Este será el juego número 80 entre Perú y Chile. La Roja ha ganado 44 de esos juegos, con 14 empates y 21 victorias para Los Incas.



Los tres juegos más recientes Perú vs. Chile se han decidido por un margen de un gol. Todos ellos han sido ganados por Chile.



Chile ha derrotado al Perú en nueve de sus últimos diez encuentros.



La victoria más reciente de Perú contra Chile tuvo lugar el 22 de marzo de 2013. En ese juego, la blanquirroja obtuvo todos los puntos gracias a un puntaje de 1-0 en las clasificatorias del mundial Brasil 2014.



Chile se llevó a casa todos los puntos contra Perú en su último encuentro hasta la fecha. Su victoria por 2-1 no fue suficiente para clasificarse para la Copa Mundial de la FIFA, algo que Perú lograría a través de una eliminatoria de play-off contra Nueva Zelanda.

1997: UNA HISTORIA QUE NO DEBE REPETIRSE



Hace 11 años, Perú llegó a Chile para jugarse la clasificación al mundial de Francia 1998. El 12 de octubre la selección peruana vivió una de las más terribles historias en campo rival. El anfitrión, la selección chilena y su hinchada se comportó de la peor manera y el ambiente hostil que se vivió no solo fue dentro de la cancha, sino también fuera de ella.



Para ese partido a Perú solo le bastaba un empate. Venía de ganarle a Uruguay 2-1 en Lima, mientras que Chile había caído dos partidos consecutivos y tenía que ganar sí o sí. Hasta ese momento, la selección peruana de Juan Carlos Oblitas estaba en zona de clasificación al Mundial, pero lo que hicieron los chilenos nos dejó no solo con el peor recuerdo de un partido clasificatorio, sino también el juego sucio que sacaron a relucir ese 12 de octubre de 1997.



Un día antes del partido el ambiente hostil llegó desde los mismos dirigentes de la selección chilena. No pudieron entrenar cómodamente, no quisieron que entrenaran con chimpunes, sino con zapatillas. Y el día del Perú vs. Chile, hubo agresiones, lanzaron piedras al bus que trasladaba a la selección peruana al estadio Nacional de Santiago.



Antes de iniciar el partido, el Himno del Perú fue pitado por los miles de hinchas chilenos. Esa jornada tan desagradable que culminó en 4-0, dejó a la selección peruana virtualmente eliminada y con la autoestima destrozada.

PARA VER FÚTBOL EN VIVO ONLINE DE LOS PARTIDOS DE DIFERENTE PARTES DEL MUNDO: INGRESA AQUÍ