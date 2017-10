La venta de entradas para el Perú vs Colombia sufrió un cambio de último momento. Y es que para evitar a los revendedores, la Federación Peruana de Fútbol tomó una drástica medida que favorecerá a los hinchas de la selección peruana.



¿De qué se trata? A través de un comunicado en sus redes sociales, la entidad anunció que las entradas para el Perú vs Colombia del próximo 10 de octubre en el Nacional se venderán únicamente vía Internet (www.teleticket.com).



¿Cuándo empezará la venta? Pues el día 3 de octubre a partir de las 6:00 a.m. hasta que se agoten. Ojo que solo puedes comprar dos entradas por DNI. Sin duda, una gran decisión de la FPF para garantizar la transparencia de dicho proceso.



PRECIO DE LAS ENTRADAS



Norte y Sur: S/. 59

Oriente desde: S/. 190

Occidente desde: S/. 290

Perú y Colombia se medirán este 10 de octubre en el Estadio Nacional de Lima, pero antes jugará en Buenos Aires ante Argentina (5 de octubre). Todo esto por las dos últimas fechas de las Eliminatorias Rusia 2018.