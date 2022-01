Perú vs. Colombia: Lapadula y Cueva se juntaron pero no llegó el gol

Empezó movido el Perú vs. Colombia. A los 4 minutos del primer tiempo, la selección peruana ya demostraba que no iba a meterse atrás en Barranquilla. Lamentablemente, la combinación entre Lapadula y Cueva no se pudo concretar en gol.

Ya había llegado Colombia al arco de Gallese cuando Perú decidió animarse. Christian Cueva recibió cerca al área y pudo habilitar a un Gianluca Lapadula que venía con marca, sin embargo, el ‘Bambino’ devolvió rápido a un ‘Aladino’ que atropellaba.

Cueva quedó frente a Ospina pero no controló con comodidad, producto también de la marca de los defensas colombianos, que llegaron rápido a cubrir el embate del volante peruano.

Pese a que no se terminó por realizar un remate al arco, la selección peruana anunció temprano que puede hacer su juego y que alguna jugada jugada de riesgo va a tener, dependerá de ellos aprovecharla para cantar un gol blanquirrojo.

Perú vs. Colombia EN VIVO: Minuto a minuto

Colombia vs Perú se enfrentan en vivo este viernes 28 en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez por la jornada 15 de Eliminatorias Qatar 2022, en un duelo trascendental para ambas selecciones en su lucha por un boleto para el Mundial.

