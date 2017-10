Perú vs Colombia: ¿La "estrategia" final de la blanquirroja fue predicha por Los Simpson? [VIDEO y FOTOS]

Los últimos minutos del partido Perú vs Colombia fueron muy comentados porla estrategia que decidió jugar la blanquirroja. Los seleccionados de Gareca se pasaron el balón entre ellos hasta que finalizó el partido.



El gesto de los peruanos polarizó a los hinchas. Hay quienes consideran que la selección blanquirroja debió jugar con garra los últimos minutos, mientras otros repudian el actuar de los jugadores peruanos porque los tildan de "pechos fríos".



Otros se toman el tema con humor y comparan la estrategia con un capitulo de Los Simpson. La página de Facebook, Peruvian Memasos From The Heart: Deluxe Edition, publicó un video en el que compara esta jugada con la de un capítulo del programa animado.



La estrategia se empezó a desarrollar en el minuto 91,Perú empataba 1-1 ante Colombia, el resultado metía al combinado cafetero al mundial, a la blanquirroja le daba la oportunidad de jugar el repechaje. En resumen, los dos equipos salían beneficiados de alguna manera.



Christian Cueva, Miguel Trauco, Christian Ramos, Edison Flores y Renato Tapia prácticamente 'hicieron hora' en los 5 minutos que restaban para el pitazo final en Estadio Nacional.Colombia apoyó la 'táctica' de la Blanquirroja y no atacó en ningún momento. La 'estrategia' de la selección peruana finalmente dio resultado y Perú se quedó con el repechaje al mundial.

Perú hace hora ante Colombia