Perú vs Colombia: Atacan en redes sociales a la amiga rusa de James Rodríguez [VIDEO] 

James Rodríguez, conductor de la selección de Colombia, llega con la cabeza en otra parte, no solo por la separación con su esposa Daniela Ospina, sino por los fuertes rumores de una relación clandestina con la bella modelo rusa Helga Lovekati, causante del divorcio de la pareja que llevaba más de seis años unida.



La prensa del corazón cuenta que la sensual modelo de 26 años escribe asiduamente en la cuenta de Instagram de James Rodríguez y los fanáticos de la selección de Colombia desaprueban la nueva relación del hombre del Bayern Munich pues estos problemas habrían afectado su rendimiento en las Eliminatorias Rusia 2018.



"No trates de doblar la cuchara. Eso es imposible. En lugar de eso, solo intenta darte cuenta de la verdad. No hay cuchara. Entonces, verás que no es la cuchara lo que se dobla, sino solo tú", le escribió la rusa en sus redes sociales.



😈✌️ Una publicación compartida de Helga Lovekaty (@helga_model) el 15 de Sep de 2017 a la(s) 8:46 PDT

Desde ese mensaje la modelo rusa mantiene diálogo frecuente James Rodriguez, quien luego de pocos meses decidió separarse de la empresaria colombiana y hermana del golero de la selección de Colombia, David Ospina.





I adore early autumn 🍁 especially if I understand that it came only by the calendar. What is your favorite season? 😉 Una publicación compartida de Helga Lovekaty (@helga_model) el 5 de Sep de 2017 a la(s) 8:39 PDT

Los fanáticos de James Rodríguez la emprendieron contra la nueva relación del '10' de la selección de Colombia que hoy llega a nuestra capital. "En Colombia no eres bienvenida", escribió una usuaria cafetera en una foto de la rusa. "Daniela es mejor que vos. James jamás va a estar con alguien como vos", aseguró otra seguidora del futbolista del Bayern Munich, mientras que un fanático le sugirió a Rodriguez: "Hay algo que se llama integridad, creo que la señorita Helga te aleja de ella".



James Rodriguez cuestionado por relación con modelo risa James Rodriguez cuestionado por relación con modelo risa James Rodriguez cuestionado por relación con modelo risa

Una semana atrás el jugador emblema de Colombia publicó una foto con la camiseta de su selección. Fue en esa publicación donde se unieron las dos mujeres en cuestión. Mientras que la ex esposa le brindó apoyo con un "Me Gusta", más abajo apareció un nuevo comentario de Lovekati. Esa fue la gota que derramó el vaso de los que apuestan por la pareja Rodriguez-Ospina.